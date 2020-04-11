早在上周，徐丞志因為日本先前才因3月連休，民眾外出賞櫻造成疫情再度升溫，特別替我國清明連假出遊的人數感到擔心。（圖／摘自徐丞志臉書）

擅長用製作動力學模型的台大化學系助理教授徐丞志，再新冠肺炎疫情期間長分析各國的疫情趨勢。他看到日本爆增的疫情指出「非常不樂觀」，不但單日確診數屢創新高，陽性率還將近2成，更讓徐丞志預估，「日本即將再出現一波大爆發」。

徐丞志9日在臉書上表示，「昨天（8日）日本驗出511例，是美國國大使館發出疫情大爆發警訊時 （4／3） 的兩倍，更是三連休賞櫻潮後和宣布停辦奧運 （3／24）前的整整十倍。」而當天的篩檢量為2889，驗出陽性的比率將近2成，讓他直言情況非常不樂觀。

早在上周，徐丞志因為日本先前才因3月連休，民眾外出賞櫻造成疫情再度升溫，特別替我國清明連假出遊的人數感到擔心。然而最近日本疫情越趨嚴重，首相安倍晉三更在當地7日下午正式宣布，7個疫情嚴重地區（東京、大阪、神奈川、埼玉、千葉、兵庫、福岡）實施1個月的緊急狀態。

但很不幸的，徐丞志再次預言，日本即將再出現一波大爆發。他指出「未來一個月的日本很可能將遭受如歐美的疫情衝擊。」請在日本的國人要務必小心，減少不必要的外出與集會。

徐丞志建議，日本政府真的應該考慮立即實施更嚴格的人流管制。他舉武漢封城當天 （1/23）為例，當時大陸全境確診數為282 例，在封城之後最高峰那天（2/04）驗出近4000例確診，更別說這只是官方統計的數字。現在真的只能「天佑日本」了。

截至今（11日）為止，日本新冠肺炎單日新增確診數為589例，國內累積確診數破6000例，以東京1700多例佔最多數。

(中時電子報)