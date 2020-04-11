中央氣象局預報顯示，明(12日)清晨鋒面通過影響，預計早上各地雨勢將會趨緩，然而大陸冷氣團緊接而來，北台灣白天高溫僅13度，其中基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣已亮起低溫黃色燈號，可能出現10度以下低溫，提醒民眾注意保暖。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天鋒面通過，緊接著大陸冷氣團跟著進來，溫度方面，北臺灣天氣明顯轉冷，高溫僅13至14度，中部及東部高溫也僅20至23度，南臺灣高溫可到24至26度，但晚起也會開始降溫，各地越晚越冷，預計入夜後至下周一(13)清晨中部以北及宜花低溫將下探12至14度，南部及臺東低溫15-16度，尤其北部沿海空曠及近山區將有10度左右低溫發生的機率。

陳伊秀指出，下周一至下周二(14)清晨大陸冷氣團威力最強時刻，加上輻射冷卻影響，中部以北和宜蘭地區低溫將下探11至13度，氣象局已針對新竹以北空曠地區及山區發布黃色低溫警報，影響時間預計在明天傍晚到後天上午，下周三(15)開始各地大致為晴到多雲的穩定天氣，僅東半部偶有零星短暫雨。

(中時 )