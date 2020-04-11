新冠疫情促成蘋果、谷歌兩大科技死對頭打破藩籬，破天荒攜手開發可追蹤確診者的軟體，用戶一旦曾經接觸過新冠病毒感染者，手機就會發出警告。此追蹤接觸史的技術雖可望有效防疫，但也引發侵犯隱私的疑慮。

這兩大矽谷科技巨頭10日聯合發表聲明指出，他們正利用現有的藍芽技術，開發內建於智慧手機的「接觸追蹤工具」。

如果iPhone或Android手機用戶的新冠病毒檢驗呈陽性，願意將確診資訊傳入此追蹤平台，其他用戶可透過搜尋14天內的定位資料，判定他們是否有長時間近距離接觸確診者的風險。

據蘋果與谷歌貼出的文件草稿，有被傳染之虞的手機用戶會收到通知，螢幕將出現諸如「警告：您最近曾接觸新冠病毒確診者，點選取得詳盡資訊。」這兩家公司會先於5月中旬，發布讓iOS和Android兩大作業系統互通的應用程式介面（API），這是第一步。第二步是未來幾個月內，此追蹤軟體將直接加入iOS與Android作業系統，用戶無須另行下載動作即可執行。

蘋果iOS與谷歌Android在全球智慧手機的占比高達99％，兩大競爭敵手罕見聯手合作，有助加速這套新開發的追蹤接觸史app普及化。公衛專家表示，一旦各國解除封鎖令，該追蹤系統將發揮控制疫情的重要作用。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）去年研究報告，美國等先進經濟體的智慧手機平均普及率76％，新興經濟體則為45％。

不過該旨在防疫的新軟體也掀起隱私權爭議，用戶去過哪裡或與何人共度時光等敏感個資恐曝光。

對此蘋果和谷歌表示，關於手機用戶與何人接觸的資料不會共享，除非用戶自願分享。此外用戶的GPS定位資料及個人可識別資訊（PII），兩大巨頭也不會蒐集。

(工商 )