新冠疫情效應尚未完全發威，美國財政赤字就破表。美國財政部10日公布，2020財年（迄至今年9月）上半的預算赤字，年增8％達7,440億美元，恐怕是2012年以來最糟的財政年度。

美國去年10月到今年3月這半年的預算赤字，創2012年來新高，當年美國財政因上一次衰退的打擊尚在恢復元氣。

令人氣餒的是，美國財政黑洞在接下來幾個月還將持續擴大，無非是為了防疫，大部分經濟活動仍繼續停擺。失業率飆升及企業獲利衰退，一般家庭與企業上繳國庫的稅額變少，聯邦政府收入勢必銳減。

財政部表示，3月預算赤字總額1,190億美元，較去年同期縮減19％，但這是跨入新的財政年度，歲入微增、歲出減少的緣故，該數據尚未反映出商業因新冠疫情停滯的嚴重衝擊。

財政部官員說，迄至上個月，聯邦政府的收入或支出，尚未明顯受到防疫措施的影響。

美國國會為替受疫情重創的個人和產業紓困，於3月27日通過2.2兆美元經濟振興方案只是開端。此外原本在4月15日的報稅截止日，因應疫情延後到7月15日。

華爾街投行高盛集團預估，本財年的聯邦預算赤字可能會從截至3月底12個月的1.037兆美元，膨脹到3.6兆美元。

疫情延燒全美之下，普遍擔憂美國經濟恐在未來數月內急遽衰退，這意味美國預算赤字在GDP（國內生產毛額）的占比恐將大幅攀高。

根據10日發布的藍籌經濟指標（Blue Chip）調查，繼第1季萎縮3.8％後，美國第2季GDP恐再萎縮24.5％，國會料將同意額外編列2.35兆美元的刺激預算支撐經濟。

(工商 )