新冠肺炎蔓延全球，M17 集團表示，疫情嚴重反而產業發展更迅速，更需掌握契機，全球佈局上集中發展火力，加強台灣、日本、美國的市場擴增，M17 集團將更加務實的求取完善的產品、組織、市場、財務成熟企業運營機制。

M17 集團全球佈局與運營優化，第一波從產品發展、運營團隊調整開始，第二波除持續進行運營團隊調整外，集團平台資源整併與市場重新思考，調整涵蓋M17 集團所有公司與品牌，包括17 Media、HandsUP舉手電商、Paktor交友軟體及MeMe直播。

Ｍ17集團進一步說明，從成立17 Media 到成立Ｍ17集團，近5年的時間，從10人的團隊到今日全球800人的運營團隊，在各地市場具有極佳發展優勢，總裁Hirofumi Ono 小野裕史上任後，希望擴大優勢，2020年上半年是集團重大轉型年，最終目標打造一個精實運營全球化跨國企業，帶領公司擺脫新創公司經營方式，保留創新、快速、多元特性，加入全球企業經營思維。

M17集團具有台灣強大的工程開發能力團隊，未來以平台思維打造，持續引入新人才，優化技術力，讓台灣堅強的技術力，藉由Ｍ17集團其他的產品發展，擦亮Made in Taiwan的品牌。

集團以“Empower Artist Entertain the World“ 為集團願景，強化多元內容，同步優化平台，提供不同以往的社交與娛樂模式，全球市場一併同步躍進，健身、慢跑、畫畫、樂團、電競、烹飪、醫療諮詢、Cosplay，素人主播展現各種生活嗜好、專業。

17 Media 快速抓緊遠距內容消費趨勢，廣邀專業素人上來解放藝術天分，更已力邀歐美遊戲製作團隊，要讓17 Media 成為敢秀、能秀，在天涯海角找知音的大舞台，更要讓互動更有趣，更多元，打造全球「斜槓娛樂經濟學」。目前在節目製作上，也將推動新節目與新內容型態。

另外加入電商，加強賣貨主播進入17直播生態圈，包括台灣和日本，並繼續提供跨社交媒體同步直播賣貨及時收單的科技，助力電商直播化，社交化的新經濟趨勢。

(中時 )