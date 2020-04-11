日本預警機發現陸遼寧號航母編隊 10日出宮古海峽遠海訓練 22:242020/04/11 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸遼寧號航母編隊於10日晚間出宮古海峽遠海訓練。資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本統合幕僚監部今（11日）發布通報指出，4月10日下午7時左右，日本海上自衛隊第5防衛隊的秋月號和屬於第1航空集團的P-1預警機在男女群島西南方約420公里處，發現大陸航母遼寧艦航母編隊正向東南方向行駛。 遼寧號航母編隊包含兩艘052D飛彈驅逐艦西寧號及貴陽號、2艘054型護衛艦日照號、棗莊號，及一艘901型綜合補給艦呼倫湖號共6艦，通過沖繩和宮古島之間的宮古海峽，向太平洋駛去。 (旺報 ) #航母 #遼寧 #日本 #海峽 #通報 #海上自衛隊 #秋月號 #P-1預警機 #大陸 #遼寧艦 #航母編隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 俄軍艦突穿對馬海峽 日海自追蹤監控 16:352020/04/07 軍事 陸趕航母上架 第4艘預約明年 04:092020/04/08 焦點新聞 美軍忙新冠疫情 陸趁良機南海固權 10:012020/04/08 軍事 4航母淪陷 美媒憂中俄趁火打劫 04:092020/04/09 焦點新聞 美尼米茲號染疫 部署成未知數？ 04:092020/04/09 焦點新聞 新冠爭議大逆轉 美不排除航母艦長復職 09:362020/04/10 軍事 共機繞道巴士海峽進太平洋 國防部充分掌握 11:082020/04/10 政治 宅家防疫 新北家暴案增3成 04:102020/04/11 地方新聞 共機遠海長航訓後 國防部證實：美艦通過台海 07:522020/04/11 政治 新冠肺炎襲擊法唯一航母 50人確診 08:082020/04/11 軍事 兩岸熱門新聞 國台辦轟台灣當局造謠抹黑！陸委會遺憾兩岸漸行漸遠 - 兩岸要聞 - 中國時報 日本預警機發現陸遼寧號航母編隊 10日出宮古海峽遠海訓練 - 兩岸 - 旺報 大陸075型兩棲攻擊艦驚傳火災 - 兩岸 美軍頻巡台海 美最高武官：對手勿懷疑美軍實力 - 兩岸 - 旺報 孕婦肚中8月胎兒突沒動靜 一照超音波嚇傻：扭成「麻花捲」！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。