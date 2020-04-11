日本統合幕僚監部今（11日）發布通報指出，4月10日下午7時左右，日本海上自衛隊第5防衛隊的秋月號和屬於第1航空集團的P-1預警機在男女群島西南方約420公里處，發現大陸航母遼寧艦航母編隊正向東南方向行駛。

遼寧號航母編隊包含兩艘052D飛彈驅逐艦西寧號及貴陽號、2艘054型護衛艦日照號、棗莊號，及一艘901型綜合補給艦呼倫湖號共6艦，通過沖繩和宮古島之間的宮古海峽，向太平洋駛去。

(旺報 )