新黨發言人王炳忠臉書痛批陳時中「騙大家看不懂英文」 (圖／本報資料照、陳怡誠攝)

新冠肺炎疫情延燒，但WHO否認我國的信件中曾提到COVID-19(新冠肺炎)可能人傳人，對此防疫指揮官陳時中今天(11日)說明會上公布郵件，重轟WHO失職、隱瞞疫情，更呼籲WHO不要一錯再錯，此番話引起新黨發言人王炳忠不滿，在臉書開炮嗆陳時中「想騙大家看不懂英文？」

王炳忠在臉書PO文「蔡英文當局的官員，想騙大家都看不懂英文？」，他表示，看了郵件之後，有哪一個字提到人傳人，諷刺是不是佛曰不可說，和民進黨有緣者才能領悟。

王炳忠也砲轟指揮中心發言人莊人祥強烈暗示說「硬拗」，表示台灣提供給WHO的唯一資訊，就是12月30日武漢市健康委員會發布的緊急通知，這就是所謂「暗示」，王炳忠說，若根據大陸這份通知，就能知道這種有別於SARS的非典型肺炎會「人傳人」，那就反證大陸根本沒有隱匿疫情，台灣對於可能會「人傳人」的「領悟」，就來自於大陸的公告。

王炳忠說，全世界確認這種肺炎會「人傳人」，就是來自今年1月鍾南山的結論。台灣沒什麼好再鬼扯邀功，或者幫美國為其防疫不力卸責。

王炳忠質疑，台灣指控WHO防疫毫無用處，又不按WHO規範用語，堅稱「武漢肺炎」，那參不參加WHO或WHA，看來也根本無關防疫，只是為了謀獨而已。文末王炳忠更表示「與WHO翻臉的台灣，做好了只剩美國這一『朋友』的準備嗎？」

(中時電子報)