日本防衛省統合幕僚監部今天傍晚發布新聞稿表示，中共解放軍航空母艦「遼寧號」今晚率驅逐艦「西寧」、「貴陽」，巡防艦「棗莊」、「日照」，補給艦「呼倫湖號」由東海穿越宮古海峽進入太平洋。

遼寧號航母編隊包含兩艘052D飛彈驅逐艦西寧號及貴陽號、2艘054型護衛艦日照號、棗莊號，及一艘901型綜合補給艦呼倫湖號共6艦，通過沖繩和宮古島之間的宮古海峽，向太平洋駛去。

(中時 )