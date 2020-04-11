遼寧號出海 經宮古海峽進入太平洋 22:352020/04/11 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「遼寧號」航空母艦。（取自防衛省統合幕僚監部） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本防衛省統合幕僚監部今天傍晚發布新聞稿表示，中共解放軍航空母艦「遼寧號」今晚率驅逐艦「西寧」、「貴陽」，巡防艦「棗莊」、「日照」，補給艦「呼倫湖號」由東海穿越宮古海峽進入太平洋。 遼寧號航母編隊包含兩艘052D飛彈驅逐艦西寧號及貴陽號、2艘054型護衛艦日照號、棗莊號，及一艘901型綜合補給艦呼倫湖號共6艦，通過沖繩和宮古島之間的宮古海峽，向太平洋駛去。 (中時 ) #太平洋 #遼寧號航空母艦 #宮古海峽 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞太戰力癱 美機現我海域刷存在 04:092020/04/09 焦點新聞 共機繞道巴士海峽進太平洋 國防部充分掌握 11:082020/04/10 政治 日本預警機發現陸遼寧號航母編隊 10日出宮古海峽遠海訓練 22:242020/04/11 兩岸 政治熱門新聞 坊間開始逆時中？網驚：暗槓7600萬口罩出事了！ - 政治 五點關鍵 民調專家：韓國瑜若做這事 罷免可能會翻盤！ - 政治 疫情變助力 網：2024總統會是他 - 政治 被問到左營區罷韓的人很多 高雄人吐心聲 - 政治 惹怒一堆網友 網：民進黨的他2024出局了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。