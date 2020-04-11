因新冠疫情生計陷入困境，繳不出房貸的美國人比比皆是，抵押貸款業者面對貸款欠繳潮叫苦連天，美國聯準會（Fed）主席鮑爾也對房貸市場體質表達憂心，援助抵押貸款公司的壓力升高。

鮑爾9日對抵押貸款市場的健全性感到憂慮，他與華府智庫布魯金斯研究院對談時表示，「我們正審慎關注抵押貸款服務機構的狀況」。一群參議員也敦促主管機關「即刻採取行動」，避免面臨住宅金融危機。

當屋主拖欠房貸，Quicken Loans、Freedom Mortgage等抵押貸款業者，仍須付款給房貸抵押證券投資人，即便屋主終究會償還房貸，恐怕已時隔好幾個月。美國的抵押貸款，多達60％是由抵押貸款機構貸出。

美國國會上月通過2.3兆美元振興經濟方案，其中一項是屋主若因新冠肺炎疫情生計困頓，獲准向抵押貸款服務機構請求房貸寬限期，意即他們可暫緩繳貸免受罰。

不過該項美國史上最大規模振興方案，紓困對象並未涵蓋房貸業者。這些貸款機構大吐苦水，眾多屋主暫停繳貸的話，他們必須備妥數十億美元償付房貸抵押證券投資人。

美國勞工部9日公布，迄至3月底初領失業救濟金人數再創紀錄達750萬，凸顯為遏止新冠病毒擴散的防疫措施，讓就業市場遭遇嚴峻考驗。

(工商 )