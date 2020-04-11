吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc）發布瑞德西韋（remdesivir）的首份臨床報告指出，三分之二新冠肺炎重症患者在接受藥物治療後出現改善跡象。這也使得該實驗性新藥目前已成為治療新冠肺炎的最大希望。

這項刊登在《新英格蘭醫學期刊》的報告顯示，吉利德追蹤在美國、歐洲、加拿大與日本等53名住院需要接受呼吸支持的病患。其中有30人需要使用呼吸機，另外4人則須倚賴心肺旁路設備呼吸。

然而在他們接受吉利德開發的瑞德西韋（remdesivir）藥物治療，在經過18天後，有36名病患，或68％出現明顯改善。

其中在30名使用呼吸器的患者，有超過半數已經能移除呼吸器裝置、25名病患最終可以出院，不過仍有13％患者（7人）死亡。

瑞德西韋是現今治療新冠病毒許多潛在藥物中最有希望的一種。該藥物最早研發是為了治療伊波拉病毒，但至今卻尚未獲得主管機構批准上市。然而今年來受肺炎疫情來勢洶洶，吉利德股價在瑞德西韋的利多題材拉抬下，已經大漲12.6％。

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