截至11日下午4時，香港當日新增11例新冠肺炎確診病例，香港累計確診病例1000例。港府近日再推出多項新措施，強化防疫防線，全力確保市民健康，努力打贏這場持久仗。

新華社報導，香港疫情在3月進入高峰，確診人數由3月1日的100例大幅增至3月31日的715例。3月下旬確診人數暴增，單日新增屢創新高，僅3月27日一天就有65例確診個案，與月初每日只有數例新增相比，數量明顯增長。

3月上旬的新增個案主要是參加印度和埃及兩個旅行團的港人，下旬新增個案快速上升，主要來自外遊回港人士、留學生和定居外國的港人，以及蘭桂坊酒吧感染群組。

港府衛生署數據，3月在潛伏期曾外遊或從外國回來的確診患者共445人，其中135人是留學生。

從3月下旬至今的新增確診個案中，輸入個案占多數，同時還出現多例感染源頭不明的

個案。香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，若每日有多例感染源頭不明病例，代表社區有隱性傳染鏈，而現行的公共衛生措施無法將傳染鏈切斷。他呼籲盡快採取有效防疫措施，包括做大量病毒測試，盡快找出帶病毒人士接受隔離治療，市民要堅持不懈繼續抗疫。

為了嚴控輸入個案，港府規定，將延長限制所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港、或在抵港前14天曾到過任何海外國家或地區的非香港居民入境的安排，香港國際機場也會繼續停止一切轉機服務。4月8日起，所有由機場抵港的無病徵人士都要採集深喉唾液樣本，檢測病毒。

(中時 )