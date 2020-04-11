侯友宜今晚前往樹林興仁夜市視察防疫狀況。（許哲瑗攝）

新冠疫情延燒，中央宣布所有傳統市場、夜市，消費者、攤商皆應全面佩戴口罩，市長侯友宜今晚前往樹林興仁花園夜市視察防疫狀況，確認夜市出入口管制動線，侯友宜表示，感謝業者相當配合，以最快速度因應防疫措施。

侯友宜表示，一週前就已經規定新北市的市場、夜市攤商須配戴口罩，今日市府發布公告，要求公有傳統市場及合法夜市攤商、消費者都應配戴口罩。今天視察樹林區興仁花園夜市，業者相當配合，以最快速度因應防疫措施，值得嘉許，也鼓勵攤商，只有做好防疫措施，讓民眾安心消費，才能夠有好生意。

興仁花園夜市執行長楊政達指出，接獲市府相關防疫政策後，立即安排配套措施，除了增加大規模消毒次數、全面要求攤商配戴口罩外，昨日起配合作出入口管制，夜市全區限制2處出入口，並設置管制點，只要進入場域內，都須先測量體溫及消毒。針對夜市內座位區，以減少桌數、隔桌用餐等方式，增加用餐間距，還有攤商針對自己的座位區製作透明隔板，以減少接觸。

市場處表示，即日起進入公有傳統零售市場及合法夜市，一律須配戴口罩，勸導不聽者將依傳染病防治法，處以3000元以上1萬5000元以下罰鍰。另外，也鼓勵攤商能夠發放號碼牌代替排隊、以標價取代叫賣，及提供外帶優惠或使用外送平臺及電子支付等措施，超前佈署，維護市民健康安全。

(中時 )