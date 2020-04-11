群體免疫（herd immunity）一詞曾在英國爆發嚴重新冠肺炎疫情後被提到，指刻意使大部分人感染病毒，讓體內產生抗體，以致病毒無法再度感染。近日群體免疫再度被提及，大陸復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，從流行病學的角度來說，武漢市內多數人體內可能已產生抗體，若此為真，那麼武漢將成為大陸最安全的城市。

前陣子，有傳言英國首相強森曾提出群體免疫的觀念，但這種採取放任式的「佛系防疫」動作，感染科醫師張文宏近日在接受《中國環球電視網CGTN》採訪時表示，若將這方式操作在任何一個城市都「將是場災難」！

不過從另一角度來看，張文宏認為群體免疫還是有可能的。他指出，最有可能產生群體免疫的地方就是「武漢」和「義大利」。這2地儘管積極採取防疫，但大部分人還是染上新冠肺炎，張文宏說，這樣一來，武漢市中多數人體內可能都已有病毒抗體，對病毒產生免疫了。

若真如此，武漢就是免疫力最高的城市，張文宏接著指出「武漢就會成為大陸最安全的城市」。不過張文宏補充，這仍是個科學問題，還需要更多研究來解釋，目前武漢已有相關人員做針對性的醫學研究，或許幾個星期後能各得到更近一步的資訊。

(中時電子報)