韓國瑜在參選高雄市長及總統時，在網路上一舉一動都是焦點。但隨著罷韓第二階段連署通過，韓國瑜網路聲量從日平均近10萬筆的水平，掉到日平均只剩1萬筆左右。不過4月8日他因聲請停止罷韓案，聲量又重新竄升，不過驚人的是，近一個月卻都是他被罷免的消息，韓國瑜網路好感度負面甚至高達96404筆，正面僅為50365筆。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢觀察，近一個月以來的熱門關鍵字，話題都在「罷免」、「罷韓」上，「防疫」話題還不如罷韓熱門。

面對罷免案及新冠肺炎疫情，韓國瑜改走溫馨防疫措施，近一個月的貼文緊跟著疫情，例如小吃店落實消毒、積極與廟方溝通取消千人祝壽平安宴等，甚至以「防疫無假期，市政向前行」當口號。這波貼文也讓市民知道，六都中僅高雄尚未傳出本土確診案例。

不過，韓國瑜近日聲請停止罷免案，此波聲量快速衝高，負評遠多於正評，若最後反制失敗，會不會催出更多人出門投下罷免票？

(中時電子報)