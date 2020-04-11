行政院日前通函各公務機關，禁止使用有資安疑慮的視訊軟體Zoom。不過，駐美代表處政治組組長趙怡翔參加華府智庫舉辦的線上座談會，宣揚台灣對抗新冠肺炎的成果，正是透過Zoom替台灣發聲。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）9日舉辦線上座談會，趙怡翔正是透過Zoom與美國前官員及智庫學者談論台灣對抗新冠肺炎疫情的強力作為。

外交部指出，我方曾表達盼改用其他視訊軟體，但對方回覆Zoom是近期唯一使用的視訊軟體，且時間過於緊迫，故無法覓得其他方式取代。基於哈德遜研究所是該研討會的主辦單位，且該研討會是公開論壇，我方原則上尊重該所使用視訊軟體的決定。

外交部強調，為兼顧資安考量及活動如期舉行，我方與談人趙組長是使用一台專門上網且沒有儲存任何資料的電腦，並於會議結束後立即重新格式化，以確保資訊安全。

行政院7日通函各公務機關及特定非公務機關遵守視訊軟體的使用規範，各機關若因業務需求必須召開遠端視訊會議，不應使用具資通安全疑慮的產品，例如Zoom。外交部發言人歐江安則是早一日表示，Zoom視訊軟體因使用部分中國產製的軟硬體及服務，為維護資安，外交部並未使用。

(中時 )