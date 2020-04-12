許多父母往往只會幫孩子規劃保單，卻獨獨遺漏了檢視自己的保單內容，也沒有留意自己買的保障是否足夠……，這是不是說中你的心聲？小花平台保險顧問梁鴻毅提醒你：「這樣萬萬不可！」萬一不幸一個家庭的經濟支柱因為疾病或是意外倒下了，是有極大的可能讓全家人的生活瞬間陷入困境，怎麼說？以下提出3個面向作說明：

面向1、面對身故時…

首先，一個家庭如果父母因為意外或是疾病身故，其經濟收入來源可能立即中斷，再加上父母沒有留下足夠的保險身故理賠金給子女，此時子女可能必須仰賴親友來扶養，對於子女和親戚來說，無疑都是很大的負擔。梁鴻毅提醒，唯有在父母有為自己規劃足夠壽險的前提下，才能確保子女無慮的成長。

面向2、當你失能時…

其次，如果父母不幸失能而失去工作收入，加上子女年紀還小無法照顧父母的生活起居，但是飯還是要吃、日子還是要過，隨著時間拉長，可能會變成全家都沒有錢生活的可怕狀況。對此，梁鴻毅建議，如果父母有先幫自己規劃失能照護保險，至少在發生失能時，可以獲得保險公司理賠每年或是每月固定給付失能保險金，「拿這筆錢用來請看護、家庭日常開銷，就像是及時雨般幫了大忙。 」

面向3、一旦生病後…

最後，一旦父母生病到需要住院或是在家休養時，不論自己或是子女的日常花費都是一筆不小的開銷，尤其如果嚴重到需要住院，此時有保險沒保險就差很多，有保險者可以直接從保險金扣抵住院醫療費用，也大大減輕保戶醫療費用支付壓力。梁鴻毅極力呼籲，父母在為子女規劃保險的同時，不要忘了先把自己的保險買好、買足，給子女與自己一個最好的禮物和保障，也才能在風險來臨時，適時地保護全家人！

(中時電子報)