台灣國寶級歌仔戲大師「小鳳仙」日前病逝於板橋亞東醫院，享壽80歲。小鳳仙本名陳麗如，是楊麗花歌仔戲當家丑角，近年來因為糖尿病宿疾鮮少公開露面。說到糖尿病，許多人對其可能只是一知半解，其實糖尿病不僅是一般傳統觀念中危及肥胖者和老年人的致命殺手，近年來隨著國人飲食習慣的改變，糖尿病有逐漸年輕化的趨勢，得病的年齡愈來愈早，甚至成為兒童的流行病，實在是不得不防。以下小花平台藉由小鳳仙的案例提醒讀者，預防糖尿病從調整生活習慣做起，也要及早做好保險規劃，才能防患於未然！

糖尿病發症才可怕「透過失能險來轉嫁風險！」

小花平台保險顧問梁鴻毅指出，糖尿病本身並不可怕，可怕的是如果控制得不好可能衍生出許多嚴重的併發症，諸如：神經病變導致截肢、視網膜病變導致失明、腎病變導致洗腎，尤其值得注意的是，這些併發症所造成的截肢、失明或是洗腎可能造成身體上的「失能」，一旦這些狀況發生在你我身上時，該如何面對？

另一方面，值得進一步思考的是，除了無法再繼續工作造成收入中斷外，可能面臨需要被長期照護的情況，如果沒有足夠的存款，不僅會讓自己陷入經濟困境，連帶家人也會受到牽連影響。梁鴻毅強調，即便你我無法預知也無法提早預防隨時可能發生的風險，仍然可以藉由規劃適當且完整的保障，來幫助自己度過當風險發生時的家庭經濟損失和醫療照護花費。

舉例來說，近兩年深受民眾高度討論且投保率持續增加的「失能扶助險」就是最好的解決方案，可以適時緩解因為家庭經濟中斷同時需支付長期照護費用的強大壓力，以下梁鴻毅說明由「失能扶助險」提供的3大保障：

(中時電子報)