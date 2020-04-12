當股市出現系統性風險，縱然股價是由市場機制決定，然企業為保護股東或其他因素，實施庫藏股是其中一種具有實質性保護，也具有提升持股信心的方法，投資人不妨列入短期操作的名單中。

英國首相強生因為感染新冠肺炎，且在隔離十天之後病情惡化，並轉入加護病房，美國因疫情而死亡人數突破一萬人，全球感染人數超過一二○萬例。不過，歐洲似有趨緩跡象，美國進入最艱難一周後也有機會趨穩，縱然感染或死亡數據一路攀高、經濟數據差、展望能見度不高，但是股市已經開始展開反彈。

加權指數自高點修正三成，歐、美與亞洲其他國家跌幅更甚於此，也反應台灣的防疫成績相對亮眼。目前指數已反彈逾跌幅三分之一，回到萬點關卡之上，第一階段的反彈，除了極少數超強勢個股之外，主要以先跌先反彈、跌深者強彈為基調，雖是全面性走跌，不過包含殖利率、疫情受害程度是幅度的依據。

跌深反彈行情啟動

初階段反彈過後，選股邏輯回到投資本質，包含公司體質、業績表現、營運展望、產業趨勢等，不過疫情仍未結束，對總體經濟、消費需求端影響程度，未來都還有可能再次反應。然而績優公司在指數不再破底的前提下，低點可能已經過去，反彈後將會進入量縮整理，是另外一次手中持股汰弱留強的機會。

外資在第一季賣超超過五○○○億元，指數修正至萬點之下，若從個股角度來看，以去年每股稅後純益計算，本益比回到十倍上下不在少數，股價淨值比掉到一倍以下個股，更一度超過八百家，顯示部分評價已是偏低，其次，台灣的殖利率在國際股市中數一數二，股價大幅下跌過後，殖利率又再次向上攀高。

除了從基本面、技術面與籌碼面判斷之外，實施庫藏股也是觀察公司對自家股票態度的一種方式。庫藏股官方說法主要有轉讓給員工、維護公司信用與鼓動權益與股權轉換，而買完之後可能再度發行，也可能註銷（減資），雖然對於公司經營本質基本上沒有任何助益，不過至少可以防止趁虛而入的惡意併購。

面對百年一遇的大瘟疫，世界各國紛紛採取自救行動，美國除了聯準會迅速降息外，還祭出無限量化寬鬆與二兆美元紓困方案，歐元區也有七五○○億歐元，而台灣則端出超過一兆元的紓困措施，國家如此、企業也跟上腳步，展開史上最大規模庫藏股執行計畫，表現出經營者積極捍衛股價的決心與信心。

超過二百家實施庫藏股

根據統計數字顯示，一開始實施會具有一定的效果，但是延續的效益並不算大，還是要回歸公司營運。當股價過去為漲勢、目的為轉讓股份給予員工的庫藏股，則接下來相對容易繼續上漲，若因股價短時間下跌，以維護公司信用與股東權益為目的，彈升幅度相對較高，若實施後股價反應不佳，未來股價則恐不易有太好表現。

此外，必須特別提醒，若要投資實施庫藏股的公司，一定要考量到過去的誠信問題，除了撐住股價，以免質押股票價值過低而受影響之外，買進庫藏股時間是由公司決定；換句話說，就有可能會有不肖人士，利用庫藏股幫特定人出貨，究竟是維護特定人利益還是股東權益，相信每個投資人心中都有一把尺。

統計一月三十日（農曆年開紅盤）至四月七日，實施庫藏股的上市公司，共計有一一二家、一一七件，上櫃公司共有一○七家、一一二件，總和以科技類股為眾，電子零組件類共三三件、半導體業類二二件、光電業十九件、其他電子業十八件、電腦及周邊設備業類十七件；此外，生技醫療業類也有十七件。

目前為止，申請實施庫藏股家數占總上市家數百分比約十一．七二％，預定買回張數逾一萬張的有三六家公司，第一名為ＮＢ品牌廠宏碁的二三萬張，其次為開發金的十五萬張，鋼鐵廠燁輝的十萬張，具資產題材的國產十萬張，紡織上游集盛與代工緯創各六萬張。

宏碁為維護公司信用與股東權益，宣布三月十三日至五月五日，預計買回二三萬張普通股，價格區間十．五～十三．五元，且若低於所定買回區間，仍將繼續執行買回，預定買回占已發行股分約七．四八％，所需金額占流動資產二．三一％，並不影響財務狀況與資本維持，預計第二季供應鏈將回歸正常。

此外，高於兩萬張的還有中石化與國票金皆五萬張、金寶四．五萬張、遠雄四萬張、王道銀行三．五萬張、台郡分兩階段共三萬張、可成二．五萬張，中纖、厚生、龍邦、日勝生以及正文預計買回兩萬張。

宏碁、聯發科具指標性

具指標性意義的聯發科則要買回一五九○張。而上櫃方面，實施庫藏股公司占比約十三．八八％，預計買回超過一萬張的有七家公司，最多的是國統與大國鋼各買回一．五萬張，環泰為一．二萬張，中天、晟德、榮剛與熒茂皆為一萬張。

聯發科股價跌幅超過四成後，宣布執行一．五九萬張的庫藏股，帶動股價反彈三成，市場預期第一季營運仍可望達成財測，不過也傳出５Ｇ手機買氣急凍且遞延，主要手機晶片銷售區域之一的印度鎖國封城，導致４Ｇ銷售也恐不如預期。短線上法人賣壓已有逐步趨緩的跡象，股價仍有機會隨指數向上彈升。

金寶在東南亞布局已久，被視為是美中貿易戰的主要受惠者之一，且今年持續在菲律賓、泰國擴增產能，並陸續推動海外子公司回台掛牌，原先看好今年業績將可望有雙位數的成長，不過疫情衝擊營運與股價表現，公司宣布實施買回四．五萬張庫藏股，股價從八．七三元反彈回到票面之上。

二極體廠強茂去年受美中貿易戰衝擊，客戶調整庫存加上研發費用增加，導致營運下滑，不過今年包括車用、工控等高階新產品問世，加上經濟規模擴大，效益可望於第二季起逐步顯現，股價幾近腰斬過後，公司決議實施庫藏股一萬張，占已發行總數約三％，帶動股價彈升逾四成並重返月線之上。

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《先探投資週刊2086期》

(中時電子報)