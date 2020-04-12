早在60年代，台灣就已出現首位進軍好萊塢的女星，且演的還是女主角，她就是李麗華，風靡兩岸三地的傳奇影后，身價曾高到拿一次片酬，就可買下整條街，連國際巨星成龍看到她，都跪著喊聲「媽」，李麗華傳奇正是台灣影壇的傳奇。

出身梨園世家的李麗華，詮釋的古裝角色深植人心。(中時資料照片)

傳奇般的東方美人來自梨園 紅到歐美

李麗華出身梨園世家，爸媽都是京劇明星，除了家庭薰陶外，還讓她跟著大師學戲，李麗華從小習慣在舞台上發揮，也因此讓她在絕美的模樣外，還有著獨特的古典韻味，1940年李麗華進入上海藝華影片，主演電影《三笑》一舉成名，出道不久更被名將兼上海名人杜月笙收作乾女兒，當年她不過16歲，自此開啟璀璨演藝路。

她一生作品高達140部，在那年代流行把戲曲和時代故事搬上螢幕，讓李麗華的戲曲背景更順勢加乘，成功塑造了武則天、楊貴妃、觀世音、秦香蓮、秋瑾等經典角色，此外她還能反串小生，其主演的名作《小鳳仙》，甚至在當年時尚圈帶起鳳仙裝的風潮。

當年李麗華在演藝圈的知名度遍及中、港、台，1965年她以電影《故都春夢》拿下金馬獎最佳女主角獎，4年後又以截然不同的戲路，在《揚子江風雲》中飾演女諜報員，二度金馬封后，更在60年代以楊貴妃、武則天兩個角色，接連兩屆獲法國坎城提名最佳女主角獎，名氣之響亮，連世界名導希區考克都慕名而至，只為一睹東方美人風采。

成龍50年來一直喊李麗華為「媽媽」，2015年跪著為她遞上金馬獎終身成就獎。(中時資料照片)

演藝事業無人能比 3段婚姻用情深

在李麗華當紅之際，歐美影壇都歡迎她加入，1958年，應好萊塢元老級導演賽希爾德米爾邀約下，演出第一屆奧斯卡最佳導演獎得主弗蘭克鮑沙執導的《飛虎嬌娃(China Doll)》，是華人影星進軍好萊塢的第一人，演的還是主角，李麗華被外媒譽為「亞洲的伊麗莎白泰勒」，看來她在好萊塢大有可為卻未留在歐美影壇？這有一段趣事，傳她拍攝《飛虎嬌娃》時，堅持拒拍吻戲，帶著個人原則繼續在華人影壇發展，絲毫不僅她的傳奇性。

在華人影壇，李麗珍被親暱喚為「小咪姐」，張曼玉也景仰這位大前輩，她在代表作《新龍門客棧》中的金鑲玉，正是以李麗華《迎春閣之風波》的「萬人迷」掌櫃為原型，連國際巨星成龍，始終都喊她「媽媽」，這一喊就是50年。

1978年李麗華演出《紅樓夢》中的賈母後，就此灑脫告別螢光幕，而比起演藝路，她的婚姻路，可謂一波三折，相傳她在離開大陸前有過一段婚姻，之後在發展事業時，邂逅了有「千面小生」之稱的導演嚴俊，相戀結婚，也是李麗華一生最為人知曉的一段感情，李麗華力挺丈夫，多次擔任他執導的電影的女主角，婚後一起工作、一起遊山玩水，是圈內難得一見的神仙眷侶，無奈80年嚴俊客死美國，讓李麗華痛不欲生，遂離開了台灣，沒想到因此跟昔日友人、江蘇紡織業大亨吳中一重逢，男方陪著她走出喪夫痛，她則再度相信了愛情，踏入第三段婚姻，互相作伴直到2006年無中一過世，李麗華也不再拍照甚至很少出家門，更加隱遁。

直至2015年，李麗華再度現身，坐著輪椅上台接受第52屆金馬獎頒發的終身成就獎，頒獎人正是成龍，成龍親曝為何總喊她媽媽的由來，原來當年在李麗華主演的電影《秦香蓮》中，還是小男孩的成龍飾演她兒子，50年過去，成龍感性地說，這聲媽一喊了50年，接著半跪遞上金馬獎座，說出對李麗華最真實的評語，「永遠的巨星，也是永遠的女神」。

(中時電子報)