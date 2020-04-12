《Pokémon GO》官方宣布，4 月 11 日首度推出 GO 對戰聯盟排行榜，玩家可以在 pokemongolive.com 當中查看全球最強 500 位玩家！且為了慶祝這項里程碑，官方也將在台灣時間 4 月 12 日推出「GO對戰日：瑪力露」活動，活動期間在 GO 對戰聯盟贏越多次，就有越高機會遇見「瑪力露」唷！

GO 對戰聯盟排行榜天天更新 全球最強玩家即將出爐

根據官方部落格，4 月 11 日推出的 GO 對戰聯盟排行榜，將會包含以下資訊：(1)會顯示全世界前500名的訓練家的暱稱、所屬的隊伍、級別、積分和累積的總對戰數。(2)排名將依據級別7及以上的訓練家前一天的積分決定。排行榜預計在台灣時間每日清晨4:00～6:00更新，而正在接受處分或暱稱不當的訓練家將不會被列入排行榜中。究竟在全球《Pokémon GO》訓練家誰最強，透過GO對戰聯盟排行榜就能看得一清二楚！

「GO對戰日：瑪力露」4/12 限時推出

為了慶祝 GO 對戰聯盟排行榜上線，官方在台灣時間2020年4月12日11:00～14:00推出「GO對戰日：瑪力露」活動。瑪力露將於一般參賽者獲得第1勝和第3勝後現身；使用特級對戰入場券的參賽者每一次獲勝都可以遇見瑪力露！訓練家如果在活動期間內成功捕捉瑪力露，就能獲得兩倍的星星沙子。另外，台灣時間4月12日（星期天）00:00～23:59，GO對戰聯盟的對戰將從平常的5組25場對戰，增加為20組100場對戰。

(中時電子報)