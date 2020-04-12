曹姓男子前年11月高雄市長選舉期間，不滿政論節目陳姓女主持人評論當時參選高雄市長的韓國瑜不客觀中立，2度在該節目youtube影音網站留言恐嚇「我家住你家附近，經常會不期而遇，你心裡會安全嗎？」，遭陳女報警提告，曹男被依2個恐嚇危害安全罪判處罰金8000元。但曹以他有精神方面問題，並無犯意，提起上訴，台北地院合議庭駁回上訴，曹判罰8000元確定。

判決指出，碩士畢業的曹男2018年11月7日、8日，上網至youtube影音網站，收看電視政論節目，認為陳姓主持人在2集節目中，評論高雄市長參選人韓國瑜言論不客觀中立，心生不滿。

11月8日晚間，曹男在youtube影音網站之該政論節目下方留言，恫稱「陳女全身上下高檔名牌貨，住在台北市的小豪宅，可以找她聊聊天，看看何時主持能中立、別那麼向錢看而沒格調…」陳女看到曹男留言後，向警方報案，提起恐嚇告訴。

警方循線查出曹男涉嫌留言恐嚇，並通知曹男於11月13日製作筆錄，曹男心生不滿，又於11月15日晚上，再度登入youtube影音網站，在該節目下方留言恫稱「我不會再於網路上寫出妳住那棟房子，但我家就住妳家附近，大家經常會碰面，…彼此在路上會經常不期而遇，妳心裡會安全嗎？」，警方將曹男送辦。台北地檢署依恐嚇危害安全罪嫌起訴曹男，並聲請簡易判決。

法官判處曹男8000元罰金後，曹不服判決，以他有精神疾病，說寫過的東西會忘記，辯稱並無犯意，提起上訴，台北地院合議庭函詢醫院後認為，曹男只是「情緒障礙」，且其恐嚇留言內容語句通順，證明他在案發時心智狀態正常，不採信曹男說法，駁回曹上訴，曹男被判罰8000元確定。

(中時 )