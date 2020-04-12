台鐵詹姓列車長為了讓李姓小三享員工優待票福利，將員工通勤乘車證和工作證影本交給李女使用，李女遇上查票謊稱是詹妻，事後藉故落跑，詹男為避免婚外情曝光，向警方謊稱乘車證、工作證影本遭人撿走盜用，檢方起訴詹男涉嫌誣告罪，高等法院認為詹男沒有誣告犯意，不符誣告罪構成要件，判決無罪確定。

判決書指出，台鐵台北運務段新竹車班詹姓列車長，2018年3月將自己的台鐵員工通勤乘車證與工作證影本，交給李姓小三使用。2018年10月16日，李女在新竹火車站以自動購票機購買13元的區間車半價車票1張，途中遇到查票。李女謊稱是詹妻，並出示詹的員工通勤乘車證、工作證影本。

由於台鐵規定，員工通勤乘車證不得交由他人使用，李女在台鐵人員詢問時謊稱未帶證件，甚至報出詹妻身分證字號與生日，之後藉故離去。詹男怕婚外情曝光，一度謊稱將員工通勤乘車證、工作證影本交妻子使用，因妻子未妥善保管，遭人撿走盜用，最後見紙不包住火，坦承是他將通勤乘車證、工作證影本給李女使用。

檢方依未指定犯人誣告罪嫌起訴詹男，李女則被起訴詐欺、偽造文書罪嫌，一審因李女認罪，並補交票價23元，依詐欺罪判拘50日；另偽造文書罪判刑3月，緩刑2年，命她繳7萬元給公庫。

至於詹男被訴誣告罪部分，一審認為詹男主觀上並無誣告之犯意，縱使詹男確於警詢時作不實陳述，亦不符刑法未指定犯人誣告罪構成要件，判決無罪，檢方上訴遭高院駁回，詹男獲判無罪確定。

(中時 )