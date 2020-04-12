不少人在想，新冠肺炎疫情過後，房價是否有機會下降，可以便宜買到好貨？不過房市專家Sway在臉書發文分享，看到心儀的房子常有5大NG說法，這會讓你無法談到好價格，在和房仲或屋主攻防時，這幾種說法可別說出來，並提供較好的應對方式，有買房需求的民眾不妨參考看看。

1.NG說法：「我真的很喜歡這間，也很有誠意要買，可否算便宜一點？」這時不管怎麼加價你都會買了，怎麼需要算便宜呢？

●正解：如果價格是XXX我才會買喔，沒有也沒關係，我再去找別人看房子。

2.NG說法：「這間這裡不行、那裡有病、開這房價蠢蛋才買，所以你到底願意打多少折扣？」這樣說對方只會覺得買家是來亂的，寧可房子被燒掉也不會這樣賣掉。

●正解：這裡有問題要花錢維修，那個冷氣都已經用很久要換掉了，我看這裡都裂開了，也可能隨時會漏水，漏水保固到時候房仲也要花錢一起弄，不如折現來談。

3.NG說法：「我手上只有一半頭期款，雖然我媽會幫忙付另一半，但能否算便宜一點？」你最後還是會找家人幫忙，哪還需要降價給你呢？

●正解：我頭款不夠，這房價超過預算了，如果屋主願意降到XXX，那我就買得下去，但還是很緊，一毛都不能再增加。

4.NG說法：「這房子有人要？我先訂下來，價格慢慢談！」擺明不用再殺價，你已經要買了。

●正解：給他吧，我還想多找幾間房仲，你帶我看的三間房子，我再慢慢想，比較一下，我做事情習慣慢慢來，喔，還有這間的不動產說明書，請印給我。

5.NG說法：「如果你願意便宜一些，我一定帶朋友來再買一間！」這句話代表你根本就沒朋友。

●正解：（推一下同行的人）他也在考慮買一間，但你這價格不夠漂亮，還沒到今天付錢的標準，快去問經理他還有沒有超價可用。

(中時電子報)