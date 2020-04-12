新冠肺炎疫情不僅造成美國創下911以來最多死亡人數的單一事件，更讓美國多數州商業活動中斷、經濟停擺。美國總統川普10日表示，目前疫情在美國已逐漸控制住，並計畫在5月讓全國重啟經濟；但至於具體要在何時復工以及如何復工，川普表示「這將是他一生中最重大決策」。

據美《國會山莊》報報導，川普在疫情記者會上表示，「我不知道自己先前是否做過比這更重大的決定，但我會聽聽身邊那些最聰明的人意見，而且是不同領域、不同行業的聰明人，包括政治與學術領域」。他更強調，他一定會做出最終決定，希望是正確決定，「我們能盡快復工」。

被問到是否會參考哪些指標作為最終決策的參考，川普指著他的腦袋，表明他會承擔責任。由於新的死亡人數估計將遠低於原本的10萬至24萬人，讓川普激起將於本月30日結束現在「待在家保平安」的規定後，再次重啟國家經濟的意願。他表示「你知道嗎？一直待在家也會死的，這對整個國家更是悲劇」。

不過紐約時報取得美國國土安全部、衛生及公共服務部相關文件報導，根據文件預測顯示，美國居家防疫如實施30天就鬆綁，全美新冠肺炎感染人數將在夏季飆升，恐奪走20萬條人命，死亡人數只比毫無防疫作為少10萬人。

(中時電子報)