本周起封鎖76天的武漢正式解除聯外交通，大量被封在外省的武漢人陸續返回，困在武漢的外地人也趕緊安排返鄉。面對這一來一往的數百萬人潮，大陸官方繃緊神經，要求武漢市民盡量不要外出，做好社區防疫管理，外地返回武漢的不要著急，避免把病毒帶回武漢引發二度疫情。

《美國之音》指出，武漢解除封鎖後的狀況很像錢鍾書作品《圍城》情境──城裡人想出去，城外人想進來。解封當天就有6萬多人出城，返城的大軍也在陸續抵達。互聯網上傳播的視頻顯示，通往武漢的高速公路收費站大排長龍。

全家在江西丈母娘家困了2個多月的武漢市民吳志起在網上發佈返回武漢的視頻，被一些網民罵「頭殼壞了」，「幹嘛往武漢死路走呢？第二波疫情大爆發，小心為上」。一名返回武漢復工的市民則被查出是無症狀感染者，被要求隔離14天。

報導說，解封當天武漢還在江邊舉行燈火秀慶祝，但是當地人很清楚，現在還遠不是慶祝的時候，他們擔心病毒可能會捲土重來。治癒後復陽的、無症狀感染，每個都是疫情二度爆發的隱患。昨日新增無症狀感染47例，境外輸入14例，在醫學觀察有1097例，很多人認為其中還有不少瞞報的成分，主要是擔心影響復工。

一位要求匿名的武漢市民說，周圍的社區傳出無症狀感染病例，社區管控比以前更嚴。沒有復工證明的話，原則上一個人只能出去2小時，有的社區沒有復工證明乾脆不讓出門。武漢一位網民說，「沒復工證明不讓出門，全面解封還不知道要等到什麼時候，繼續家裡蹲」。

大陸官方認為，無症狀感染者也可能成為傳染源，但「可能不是主要的傳播來源」，專家認為大陸不會出現第二波疫情爆發，但某些地可能會有小規模疫情。武漢大學中南醫院副院長章軍建還說，隨著患者減少，他主持的武漢客廳方艙醫院已經關閉，但是短期內不會被拆除，顯示短期內武漢疫情仍有隱憂。

報導指出，現在更令人擔心的是廣州三元里的外籍人士聚集區，以及中俄邊界的綏芬河輸入性疫情告急，當地搶建的方艙醫院即將啟用。

(中時電子報)