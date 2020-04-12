股市周一症候群已過？新冠肺炎疫情延燒至歐洲、美國等，台股從2月以來在過去9周，每逢周一開盤慣性必開低，但在4月清明連假過後終結，台北股市日線呈現連3漲，指數也越過萬點大關，並未出現變盤轉折現象。就日線觀察而言，慣性已經改變，有別於以往開低，反而有開高走高的趨勢，4月份成為一個非常關鍵的月份。

台股受疫情影響，本波指數已跌至10年線附近，國安基金也約莫於10年線附近做出手的動作，先從空間來看，前兩次的下跌從2011年的歐債危機跌到10年線後，下一個月的K線收紅，2015年人民幣貶值下跌後，次月K線收紅，2020年疫情下跌至10年線後的4月，過去兩次跌到10年線皆反彈至2年線的位置，本月做多的朋友應可留意，至於反彈後該如何選擇股票呢？

受惠於遠端距離教學及遠端會議等需求增加，伺服器族群及NB族群相對成長，PA及RF晶片封測需求轉強勁，以及美系資料中心建置加溫，包括廣達、英業達、勤誠、華勤、瀚宇博等個股逢低可做留意。

下周觀盤重點應注意費半指數已反彈至0.5位置，相較於大盤的位置為10360，清明過後大盤缺口9818不破之前有機會反彈至10360的位置，需留意若暴量2500億，就視為波段或短線已經來到相對高點，目前量能觀察尚未過熱，可持續留意短多的行情機會。

另外，台積電近期在頸線286元附近無法帶量越過，需觀察留意，而矽晶圓及被動元件在過去兩年都是大盤的精神指標，能否續強也是下周的觀盤重點。

（文/中華金融週報）

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(中時電子報)