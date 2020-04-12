嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）感染症狀以呼吸道症狀為主，包括鼻塞、流鼻水、咳嗽、發燒等，有肺部慢性病的患者為感染的高風險族群之一，國民健康署王英偉署長提醒，肺阻塞患者在防疫期間須更加注意自己的健康狀況，做好自我健康照護及管理。

依據「台灣肺阻塞臨床照護指引」，肺阻塞患者照著做，以避免疫情傷害：

1、戒菸及遠離二手菸害：吸菸為導致肺阻塞重大危險因子之一，戒菸可有效改善呼吸道症狀，預防肺功能惡化。

2、持續規律用藥：依照醫生指示持續且規律的服藥，以降低肺部發炎症狀。

3、適當肺部復健運動：經醫師評估後，患者可依照身體狀況安排運動項目，以增強肺功能，如散步、騎腳踏車或呼吸訓練。

4、適量補充營養及水份：營養不良會引起肺阻塞患者肌肉減少、體重減輕，影響肺功能及運動能力，經醫師指示，可適量補充蛋白質、膳食纖維及維生素等新鮮營養的食物，能有效改善患者情況。

另外，疫情期間，也要保持勤洗手的好習慣，如有清理痰或鼻涕等穢物，一定要用肥皂或洗手乳將手洗乾淨，且建議減少出入人潮擁擠的公共場所，降低病毒感染的機會，並隨身攜帶藥物及口罩，以備不時之需。

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(中時電子報)