新冠肺炎直至今日，全球確診人數已突破141萬例，中央流行疫情指揮中心指出，肥胖恐為感染嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)和導致重症的高風險因素之一，而近年來研究亦發現肥胖者免疫功能較差，得到流感的機率及重症風險皆較高。

因此，防疫期間除了積極配合各項防疫措施外，也應留意自己及家人是否有肥胖問題，從調整飲食及運動生活開始採取行動，一起達到「肥胖走、健康來」。

國民健康署說明，身體質量指數（BMI）是一種體重評估的標準，如果大於或等於24kg/m2（公斤/公尺2）為體重過重，超過27kg/m2即為肥胖。依據台灣國民營養健康狀況變遷調查(2015-2018)結果顯示，18歲以上成人過重及肥胖率為47.1%，男性為55.7%、女性為38.7%。體重過重及肥胖是因為熱量攝取過多、消耗太少，導致熱量累積，以脂肪的形式堆積在體內；除遺傳外，主要受到環境及生活型態等因素的影響。

國民健康署王英偉署長分享，減重必須透過自我管理，調整生活型態和行為改變：

1、聰明吃：飲食上遵循三多三少原則

多喝白開水、多吃蔬果、多全穀雜糧、少油、少鹽、少糖。減少熱量攝取或增加體能活動，讓每天減少500大卡熱量，這樣就可以每週減重約0.5公斤，最重要的是，切勿聽信偏方，採取極端方法，每日攝取熱量若低於1200大卡，反而會危害健康。

2、快樂動：

證據顯示減重者應每周須有300分鐘以上中等強度身體活動，並加入高強度有氧運動或高低強度間歇運動。防疫期間，可利用室內運動器材或國民健康署提供民眾一套循環運動教學影片，只需準備兩瓶礦泉水，就能在家達到運動效果。

3、天天量體重：

測量體重有警惕的作用，有助於節制口腹之慾。體重的控制或維持需要長期抗戰，除了學會正確選擇食物的技巧外，天天量體重，提醒自己，別讓體重太失控。

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(中時電子報)