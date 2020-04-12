韓國N號房變態性虐多名少女事件，風波持續延燒，繼上個月一名曾加入「博士房」會員的40多歲上班族男子，畏罪跳江身亡，日前又有一名28歲會員，被發現陳屍仁川公寓家中。據韓媒報導，該男上月24號才到警局自首，坦承存有N號房海量照片。

據韓媒報導，韓國1名28歲男子本月10號晚間被發現陳屍仁川公寓家中，警方在現場發現一封疑似親筆寫下的遺書，推測男子應為自殺身亡。據悉，該男上月24號曾到警方自首，坦承擁有多張N號房照片，後來警方也在其手機內發現340多張兒童不雅照。

據ETtoday引述韓媒報導，該男子生前曾因主嫌之一的「博士」趙主彬被捕，導致輿論要求懲罰所有會員的聲浪越演越烈，令他感到極度不安，想不到最終卻在自首後的17天選擇輕生。

早前韓國媒體披露趙主彬與會員聊天紀錄，他自豪即便是藝人也無法違背他的話，是宛如奴隸一般的存在，更自爆握有十幾多歲未成年女星影片，只要付錢進入高級房就能看。據悉，從去年12月到今年1月，趙主彬提到的藝人多達10多人。

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