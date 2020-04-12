"無症狀"嬰兒也能傳病毒! 照護者成關鍵 (影音／YouTube中視新聞)

新冠肺炎延燒，日前新加坡一名6個月大的嬰兒確診，父母也都中鏢隔離，透過鼻咽拭子檢測後，發現嬰兒病毒載量極高，且嬰兒睡的被褥、床圍都沾滿了新冠病毒，研判恐是嬰兒的淚水與口水所傳播的。

林口長庚兒科急診醫師吳昌騰9日在臉書PO文「新冠病毒真的奸巧」，指出就算沒有呼吸道症狀，確診嬰兒照舊可以傳播病毒。吳昌騰轉述《內科學年鑑》研究報告，表示確診嬰兒沒有呼吸道症狀，仍舊透過醫護人員之手接觸，直接或間接汙染周圍環境。

這個案例中，嬰兒除了入院第二天有量到38.5度的體溫外，住院期間情況良好，檢查也正常，沒有任何症狀，直到研究小組對嬰兒的病房進行採樣後，發現被褥、床圍欄與1公尺外的桌子充滿了病毒，研判汙染源是「嬰兒的哭泣或流口水」，至於桌上汙染物恐是透過看護接觸而傳染。

吳昌騰說，這案例也提醒了醫護人員，即使是無症狀的幼兒，也必須穿戴適當的個人防護設備、保持良好的衛生習慣來進行照顧，直呼新冠病毒真的是奸巧病毒。

(中時電子報)