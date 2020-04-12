近期愈來愈多的國家面對新冠疫情侵襲，但原先被認為與大陸地理位置相近的台灣卻成功控制住疫情，其防疫工作甚至被國際上稱許為「台灣模式」，並積極與台灣簽署防疫合作協議。來自台灣、並在美國國家衛生研究院從事研究的專家邱嘉貞受訪時表示，「台灣模式」成功的因素很多，但民主體制才是台灣防疫有效的關鍵所在。

《美國之音》就近期受國際矚目的「台灣模式」所製作的報導中指出，新冠病毒已蔓延至全球200多個國家，全球病例超過160萬，死亡人數超過10萬，而且還在不斷增加中，但台灣病例低於400起，死亡人數是個位數，至今大致維持正常的生活，沒有學校關閉。由於台灣抗疫成效的突出，包括美國、歐盟、捷克及澳大利亞都與台灣簽署協議，在疫苗及篩檢試劑開發、防護裝備、資訊交流等方面共同合作。美國國務院在一個美台網路會議上將它稱為「台灣模式」，並且表示將推動與全球分享。

至於這個被美國稱為「台灣模式」的防疫內容是什麼？來自台灣的醫學研究員邱貞嘉也有她自己的專業看法。2003年SARS疫情後來到美國，在美國國家衛生研究院(NIH)的國家過敏與傳染病研究所(NIAID)擔任研究員的邱貞嘉，原先從事細胞抗藥性的臨床研究，目前的研究課題是肝炎與愛滋病。她在接受美國之音採訪時，先表明她是以個人身份發言，不代表她的工作單位。

原先在台灣高雄榮民總醫院擔任小兒科感染病主治醫師的邱貞嘉告訴《美國之音》，由於當年有過對抗SARS疫情的經驗，她每天都注意新冠疫情在台灣的進展，也和台灣的前同事密切交流。她認為，台灣之所以能在這次新冠病毒病(COVID-19)一開始即有效控制疫情擴大，最重要是「專業領導、重視科學資料、中央與地方協調」。而這3點的前提，都是在民主的國家才做得到。

此外，邱貞嘉提到，台灣的抗疫成效除了來自於政府的及時作為，更重要的是這些作為能夠得到「國民的配合」。例如台灣每年3月舉行的媽祖遶境活動，今年是由民意自已做出推遲舉行的決定，所以歸根究底，她認為民主體制才是台灣防疫有效的關鍵所在。

分析人士認為，在美中兩國為新冠病毒疫情的爭議而加深分歧之際，台灣的抗疫模式也成為美台強化關係的新媒介。華盛頓智庫全球台灣研究中心研究員張倚維(Jennifer Chang)說，「台灣模式」證明民主體制也能夠成功防控病毒，無需採取威權體制的極端手段。而大陸強化其新冠疫情的全球領導地位的法，反而促使美台關係更為緊密。

報導表示，對於醫療專業人士邱貞嘉來說，台灣應該將應對疫情的經驗與全世界分享，「不是為了要炫耀」，而是它不僅對正在抗疫中的國家非常重要，它「也是一種責任」。

(中時電子報)