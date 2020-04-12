口罩實名制3.0上路，民眾可購買量從原先7天3片大幅上升到14天9片，但9日上路後，不少人發現排隊隊伍反而變得更長，忍不住詢問，為何口罩數量變得充足後，排隊人潮不減反增，隊伍變得更長，引起熱烈討論，也有人點現實原因。

有網友在PTT八卦版PO文詢問，為什麼14天9片口罩上路後，排隊人潮反而變得更長，家住鄉下的他發現到藥局排隊的人變得更多，好奇為何數量充足後，似乎更多人買不到口罩，PO文貼出後引起熱烈討論。

有鄉民指出，因為9日禮拜四可以開始一次買9片，導致許多人禮拜三之前都不去買，就變成大家都擠在這兩三天買，造成隊伍變長，也有人說「排隊領3倍，激發出許多人排隊意願」、「第一波人數多正常啦，大家都會有衝第一波的心態，下周就不會了」。

還有其他人指出，手機預購無法購買兒童口罩，導致家長們為了幫孩子買口罩，還是必須乖乖去排隊；除此之外，還是有許多長輩不懂得如何用手機，或是不想付7元運費，導致排隊人潮有增無減，更有鄉民抱怨，教了自己媽媽3次APP預購方法，媽媽用完就忘，隔周又要重新教，教到想吐血。

(中時電子報)