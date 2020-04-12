作為「新基建」的重要領域，工業互聯網在大陸加快發展，為積體電路產業帶來新市場空間。據中新網報導，在11日舉行的工業互聯網促進積體電路和終端產業創新專題座談會上，大陸工信部電子資訊司副司長楊旭東表示，2019年在全球半導體市場整體下降12個百分點的情況下，大陸積體電路產業銷售收入為7562.3億元人民幣，年增率為15.8％。

中國工業互聯網研究院院長徐曉蘭說，對IT產業而言，更重要的是實現彎道超車，「不能老跟著別人走」。而工業互聯網提供了這樣一個新賽道。

近日，疫情在全球蔓延，全球產業鏈受到衝擊。部分國家表示考慮在疫情結束後將產業鏈移回本國，形成是否對大陸積體電路產業「斷供」疑慮？中徐曉蘭表示，現在一些國家表示疫情過後產業鏈迴流，或自己控制產業鏈安全，但目前的產業鏈經過幾十年的優化，不是「說撤就能撤，說回就能回」。

(旺報 )