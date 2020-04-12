約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計，截至台灣時間12日凌晨4時，美國新冠肺炎死亡人數已經突破2萬人，超越義大利，成為新冠肺炎全球死亡病例最多國家。美國新冠肺炎確診病例逼近52萬，也是全球第一。

美國重災區紐約州單日新增783例死亡，已經連續5天新增超過700人死亡，累計8627人死亡。美國過去3週有超過1600萬人申請失業給付，美國總統川普壓力愈來愈沉重，多次承諾經濟將很快重上軌道。在重啟經濟呼聲高漲的情況下，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天呼籲應該謹慎，以免好不容易趨穩的疫情再度惡化。

古莫表示，「比賽還沒結束」，第2波疫情是否到來仍未知。他強調，經濟有必要儘快重上軌道，但不能要求民眾在賺錢與失去人命間做選擇。政府應參考武漢、義大利等地經濟重啟情形再決策，「犯錯一次就夠了」。

(中時電子報)