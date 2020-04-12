梅根與美國脫口秀女王歐普拉

親近梅根的消息人士說，她將效法已故婆婆黛安娜王妃，接受電視專訪，全盤托出脫英，還有淡出王室的內幕。不過，和黛妃不同的是，她將獲得100萬英鎊（近4,000萬台幣）的報酬。

據《每日星報》（Daily Star）和《快報》（Express）報導，當新冠肺炎疫情危機結束時，梅根將打破沉默，透露相關內幕。

據這些閨密透露，最可能負責專訪，讓梅根說出，當初她和哈例為何會拋出脫英震撼彈的，就是美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）。據說梅根態度「極認真」，一心想要靠這引人矚目的專訪，設法贏回大眾的心。

一名親近梅根夫妻的消息人士說：「那將是自黛安娜與巴希爾（Martin Bashir）馳名的無話不說對談後，最令人期待的全球電視專訪。」據說梅根同意讓新居和家庭生活入鏡，但哈利仍在「慎重考慮」相關提案。

這位消息人士說，梅根想要把收入全數捐出。而醫護人員奮不顧身，在前線和新冠肺炎疫情搏鬥的國家醫療保健服務（NHS），則很可能成為捐贈的對象。此外，消息人士說，梅根想要把收入全數捐出。而醫護人員奮不顧身，在前線和新冠肺炎疫情搏鬥的國家醫療保健服務（NHS），則很可能成為捐贈的對象。

「當她身為王室一份子時，單獨接受任何人專訪，談她的人生，還有王子如何改變自己的世界，簡直是不可思議的。但如今她可說是獨立自主了，而他們邁出大步，走自己的路後，卻感受到大家失去對她和哈利的『愛』，令她承受了壓力。」

(中時電子報)