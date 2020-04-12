首例！公關小姐來不及跑 高市臨檢開罰 06:252020/04/12 中時電子報 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 配合政府防疫，全台已多家酒店舞廳停業。（翻攝照片，非新聞當事業者／程炳璋） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 落實中央流行疫情指揮中心男女陪侍店家停業防疫措施，高雄市昨晚查獲一家小吃部違法營業，開出第一張舉發單，並勒令業者停業、清空客人。 新冠疫情延燒，指揮中心下令9日起全台所有男女陪侍店家停業。根據中央社，高市府經發局、警察局昨晚偕同衛生局人員，臨檢稽查左營區小吃部、KTV等店家，查獲左營區一家小吃部違法營業，當場發現有公關小姐。稽查小組當場開出第一張舉發單並令業者清空客人、停止營業。 警方將把這家業者列入重點查核對象，強調「防疫不容漏洞，強力稽查重罰」。 (中時電子報) #停業 #小吃部 #業者 #店家 #公關 也許您會感興趣 推薦閱讀 旅宿業停業 可申請降減少房屋稅 15:552020/04/08 財經 全國酒店舞廳停業 高雄業者：恐釀新破口 15:372020/04/09 生活 酒店、舞廳停業 北市向中央喊話：要提供補償 16:252020/04/09 生活 KTV、招待所不用停業？ 警嚴防酒店妹轉戰兼差 17:212020/04/09 社會 酒店舞廳全停業 萬華阿公店竟沒事 17:592020/04/09 社會 指揮中心勒令全國酒店舞廳停業 金芭黎「護國舞小姐」已離職 23:392020/04/09 社會 酒店登記小吃店 中央下停業令嘉警難執行 23:572020/04/09 社會 頭一遭！ 酒店、舞廳 全面停業 04:092020/04/10 財經要聞 酒店停業防疫 苦苓驚爆3大盲區 15:562020/04/10 日常 防疫作戰非常時期 三峽警全面清查KTV、小吃部 03:382020/04/11 生活 社會熱門新聞 首例！公關小姐來不及跑 高市臨檢開罰 - 社會 陸遼寧號編隊 現身台灣東部外海 - 社會新聞 - 中國時報 主婦變紅牌酒店女！確診女公關「難言之隱」曝光 隱瞞丈夫情緒崩潰 - 社會 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 社會 司機稱中途熄火 調度員批說謊 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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