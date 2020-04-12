落實中央流行疫情指揮中心男女陪侍店家停業防疫措施，高雄市昨晚查獲一家小吃部違法營業，開出第一張舉發單，並勒令業者停業、清空客人。

新冠疫情延燒，指揮中心下令9日起全台所有男女陪侍店家停業。根據中央社，高市府經發局、警察局昨晚偕同衛生局人員，臨檢稽查左營區小吃部、KTV等店家，查獲左營區一家小吃部違法營業，當場發現有公關小姐。稽查小組當場開出第一張舉發單並令業者清空客人、停止營業。

警方將把這家業者列入重點查核對象，強調「防疫不容漏洞，強力稽查重罰」。

(中時電子報)