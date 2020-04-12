由偶像團體「ENERGY」轉型為演員的張書偉，因為金鐘影帝龍劭華一句「表演要悠著來」，讓他學會在演出時感受當下。在新戲《76号恐怖書店》系列的《飢餓》中，他飾演極度貪婪的搶劫犯，為求演出自然，不惜將自己置身角色所處的地獄中，挨餓、骯髒和受虐等情節，全都來真的。

我和龍哥（龍劭華）在《菜頭梗的滋味》演裡父子，他跟我說「表演要悠著來」，聽起來很不具體，但非常受用。我觀察龍哥的表演狀態，發現「悠著來」的意思是，表演要感受當下，放輕鬆地跟環境演戲。

張書偉與龍劭華在《菜頭梗的滋味》演父子，戲外龍劭華也成了他的心靈導師。（圖／76号恐怖書店提供）

突陷低潮 不想出門

在《飢餓》裡面，我和鄭人碩因為很信任彼此，演出前沒有太多設定，上場直接感受對手的情緒，互相給出很多即興的表演。這部戲我完全素顏，身上流很多汗，還沾著泥巴，完全呈現自然的狀態，戲裡的虐待、骯髒或飢餓，種種的不舒服都是真的。

因為《飢餓》片長只有三十分鐘，要把最特別的一點放大，我就從說話方式去設計阿國這個角色。操台語的阿國，開口三句不離髒字，以口頭禪讓觀眾印象深刻，還有摸鼻子、摸額頭等小動作，但我和阿國完全沒有相似之處。

出道以來的最低潮，就是ENERGY解散那幾年，突然一整年沒有工作，我只能待在家，因為出了門怕人家知道我是誰，或怕人家不知道我是誰，因為不紅了更難過。

滿意現狀 期待成家

2003年張書偉以偶像團體「ENERGY」出道，人氣隨著成員陸續離團而逐漸下滑。（圖／報系資料照）

ENERGY解散後，我開始確定自己是個演員，說得矯情一點，是表演讓我得到成就感，漸漸忘掉自己是偶像歌手。後來我的表演被看見和肯定，這中間有一些關鍵的坎，二○一六年《黑盒子》入圍金鐘獎就是其中之一，我的對手演員是藍葦華和朱芷瑩，都是影帝、影后，和有實力的演員對戲會進步很快速，因為不能輸。

我的第一部電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》，遇上專業的團隊，讓我有很多時間創造角色，呈現更好的一面。那次和鄭人碩的合作很妙，他不看台詞、不聊戲也不彩排，因為他是張作驥導演發掘的人，他們就是要最自然的一面，不要預設立場。因為我們在電影裡是好兄弟，他就私下找我吃飯，跟我培養感情，幫助我進入角色。

今年就要四十歲，我認為三十五歲到四十五歲，是男人的人生精華，我想把這時期的味道、樣貌和想法，透過表演呈現。我也想成家，雖然還沒有對象，但應該找得到吧！

更多 CTWANT 報導

因戲結緣的藍葦華和鄭人碩，與張書偉在工作上是好對手，私下是好兄弟。（圖／翻攝自張書偉臉書）

累積不少人生歷練的張書偉，渾身散發熟男魅力，他也很滿意自己現在的狀態。（攝影／張祐銘）

(中時電子報)