小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（12日）新聞重點。

【1】蘇揆怒戰網友 藍籲勿小題大作

台灣連兩波贈予友邦口罩近2000萬片，對岸網友調侃「台灣捐的，就是中國捐的」。對此，行政院長蘇貞昌昨總質詢前不滿地主動表示，我們捐贈口罩他也敢這樣，你就可知中國一直要統一台灣，如果被這樣的統一，你會成為什麼下場？所以我們要好好守住台灣這難能可貴的福地。對此，藍委說防疫優先，免除口水戰；民眾黨立委表示，不必在言語上與對岸交鋒。

【2】陸遼寧號編隊 現身台灣東部外海

日本防衛省統合幕僚監部昨發布新聞稿指出，中共解放軍航空母艦「遼寧號」前天率4艘戰鬥艦、1艘補給艦，總計共6艘，自東海穿越宮古海峽進入太平洋。目前確切位置不明，但預料已在台灣東部外海。國防部表示，國軍已開始掌握遼寧號編隊航向，並派出適切兵力監控。

【3】陸生募口罩 義捐台灣母校

兩岸因疫情加劇對立，但民間仍有關懷與溫情。一群曾就讀政大的陸生，最近自發向母校捐贈口罩，他們知道陸生身分敏感，因此低調行善，以政大北京校友會名義寄出。該校友會連同陸生及台生，已募集3萬7千多口罩，預計下周運抵台灣。政大國關中心主任寇健文說，在前兩岸關係冰冷、還看到這樣的關心與善意，顯得難能可貴。

【4】酷碰券期月底上路 估千萬人受惠

打75折的「酷碰券」進入起跑中。經濟部正在進行酷碰券前置作業，預計下周五（24日）前公告遴選行動支付業者辦法，以期最快本月底上路使用。如果最後是綁定四大支付業者與敬老卡五平台，預計可使用會員數達近千萬。

【5】孫燕姿做黑暗料理 自嘲讓小孩「幸福有限」

新冠肺炎疫情蔓延全球，演藝圈大受衝擊，歌手演唱會、發片延期、取消，電影、戲劇也延檔。孫燕姿響應蔡健雅的號召，與林俊傑、陳潔儀拍攝短片呼籲粉絲：「Stay at home！」丁噹透過直播分享在家中運動健身的過程，開心抗疫；陳曉東則為了拍攝新戲，已赴北京展開14天居家檢疫。

(中時電子報)