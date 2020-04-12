全球推特大當機，包括歐洲、俄羅斯、北美洲、拉丁美洲及部分亞洲地區都出現推特當機情形。

網友今（12日）早打開推特，就會發現推特又當機，出現「發生錯誤」的對話視窗。

推特12日又當機，目前已修復。（圖／shutterstock）

據俄羅斯衛星通訊社快訊報導，根據專門監測網路狀況的網站DownDetector，包括部分亞洲地區、歐洲、北美洲、拉丁美洲的用戶都反應推特當機情形，部分網友推測，可能和數據共享機制更新有關。不過故障情形很快就排除，目前已可正常使用。

(中時電子報)