全球推特大當機，包括歐洲、俄羅斯、北美洲、拉丁美洲及部分亞洲地區都出現推特當機情形。
網友今（12日）早打開推特，就會發現推特又當機，出現「發生錯誤」的對話視窗。
據俄羅斯衛星通訊社快訊報導，根據專門監測網路狀況的網站DownDetector，包括部分亞洲地區、歐洲、北美洲、拉丁美洲的用戶都反應推特當機情形，部分網友推測，可能和數據共享機制更新有關。不過故障情形很快就排除，目前已可正常使用。
(中時電子報)
全球推特大當機，包括歐洲、俄羅斯、北美洲、拉丁美洲及部分亞洲地區都出現推特當機情形。
網友今（12日）早打開推特，就會發現推特又當機，出現「發生錯誤」的對話視窗。
據俄羅斯衛星通訊社快訊報導，根據專門監測網路狀況的網站DownDetector，包括部分亞洲地區、歐洲、北美洲、拉丁美洲的用戶都反應推特當機情形，部分網友推測，可能和數據共享機制更新有關。不過故障情形很快就排除，目前已可正常使用。
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