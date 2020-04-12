韓國瑜9日下午在交通局長鄭永祥陪同下，戴上安全帽、坐上機車後座，出發前往素有「楠梓百慕達」的楠梓陸橋巡視。原來是因為日前在網路上流傳一件在地人和鄉民的傳說，點名「楠梓陸橋是高雄最容易迷路、最不適合機車騎士的地方」。網友也留言讚嘆，「竟然騎得出來，佩服」。

高雄市長韓國瑜搭乘交通局長鄭永祥的機車，視察楠梓陸橋。(圖/翻攝自 高雄市政府 網站提供)

原來楠梓陸橋為一座銜接台一線、楠梓公路、楠陽路、加昌路的交通要道，但因為早期幾十年前設計動線規畫不佳，導致路線十分複雜，曾有網友表示騎進去騎不出來，甚至開導航還會走錯，無怪乎被人稱為高雄「百慕達」。

「市長吔！坐在歐兜麥上的是韓國瑜吔！」楠梓陸橋素有「楠梓百慕達」的稱號，市長韓國瑜9日利用下班時段坐上機車親自體驗楠陸橋機慢車動線，期望能破除楠梓陸橋百慕達迷思。

韓國瑜在交通局長鄭永祥陪同下，9日下午戴上安全帽、坐上機車後座，在素有「百慕達」之稱的楠梓陸橋繞了一圈，親自體驗、了解機車動線，由於接近下班時段停等紅綠燈時、被少數眼尖機車騎士發現，幾乎都以驚訝的眼光一再確認「市長吔！真的是市長吔！坐在歐兜麥上的是市長！」。

韓國瑜指出，楠梓陸橋的機車動線的確繞來繞去，對於路況不熟的外地人會造成困擾，機車騎士只要跟著顏色導引走，就可以順利前往目的地，如由南往北騎士一進入陸橋在路旁顏色及路標指引下就不容易會走錯路。

鄭永祥表示，交通局為破除楠梓陸橋素有「楠梓百慕達」的稱號，持續推動交通工程改善措施，加強指引機慢車行駛動線，首創全國顏色指引標示，沿線依目的地佈設不同顏色導標及決策點導引標誌，讓機車駕駛人可依循各顏色指引前往不同目的地，提供更易辨識的道路指引措施。

另外，針對汽車駕駛人部份，交通局已全數完成多面大型標誌牌面汰換，以協助汽車駕駛人於目視標誌內容時，可於第一時間獲取所需資訊，即時作出正確判斷，提升路段行車安全。交通局未來將持續加強夜間導引指示及提升道路顏色導引效果等措施，以提供楠梓陸橋更安全的行車環境。

網友也紛紛在高雄在地臉書社團留言讚嘆，「竟然騎得出來，佩服」。

(中時電子報)