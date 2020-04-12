新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，不過就在各國都在防疫之際，大陸數次派出多架軍機繞台，挑釁意味濃厚，引發爭議。日本防衛省統合幕僚監部昨（11日）就發布新聞稿指出，中共解放軍航空母艦「遼寧號」日前率6艘艦艇進入太平洋，估計應在台灣東部外海。

日本防衛省統合幕僚監部發布新聞稿指出，4月10日（星期五）晚間7時許，日本海上自衛隊第五護隊秋月級護衛艦（DD-115）發現中共解放軍航空母艦「遼寧號」，共6艘往東南方前行，之後自沖繩本島和宮古島之間的水域向南行駛，最後進入太平洋。

根據日本防衛省統合幕僚監部資料顯示，6艘進入我國部外海的中共解放軍船艦，分別有以航空母艦「遼寧號」為首之編隊，飛彈驅逐艦「西寧」（舷號117）、「貴陽」（舷號119），飛彈護衛艦「棗莊」（舷號542）、「日照」（舷號598），以及補給艦「呼倫湖號」（舷號965）。

國防部表示，國軍已掌握遼寧號等艦艇航向，嚴密監控。據悉，國防部得知消息後，趕緊派出位在蘇澳軍港的海軍168艦隊監控中共解放軍。

對此，海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩在臉書上分析，昨日的狀態、今天才發布，可能為的是確認編隊是向南或是向東航行；他擔心，遼寧艦編隊南下，或許正是美國前海軍代理部長一直對羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt CVN 71）靠泊關島、進行隔離檢疫，說不出口的最大擔憂。

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(中時電子報)