藝人柯宇綸今年1月因對統促黨比中指挑釁引發衝突，被控以腳踏車推撞對方，而遭蔣姓成員毆打他的後腦勺，事後雖互不提告，但警方仍依違反社會秩序維護法將柯、蔣2人移送裁處。法院裁定柯不罰、蔣裁罰3000元。蔣不服柯未受裁罰，向法院抗告，法院以蔣無權抗告，予以駁回

警方調查，柯宇綸今年1月5日下午騎腳踏車行經台北市南京東路、光復南路口附近，對統促黨選舉宣傳車比中指，對方也比中指回敬，其中蔣姓成員認為柯用腳踏車撞人，動手毆打他的後腦勺，柯認為是自己挑釁在先，決定不提告，但警方認為，雙方大白天在路上打架，違反社維法，訊後將柯與蔣2人移送裁處。

法官勘驗附近監視器畫面，認為當時現場一陣混亂，柯男是遭對方阻攔，為牽腳踏車離開現場而推撞到對方，且蔣男證稱未目睹柯以腳踏車撞人過程，柯雖有加暴行於人之客觀行為，但無法認定有施暴之主觀故意，裁定柯不罰。另蔣男則裁罰3000元。

事後，蔣提抗告，指他確實有看到柯以腳踏車撞人，而非法院裁定指是聽他人轉述，且柯事後與他及被撞者簽立和解書，認柯有騎車撞人故意，請求法院撤銷柯不罰裁定，讓柯負違反社維法責任。法院認為，本案只有柯本人及移送的警察機關具有抗告權，蔣無權抗告，依法駁回。

柯宇綸是導演柯一正之子，曾以「翻滾吧！阿信」、「念念」2度入圍金馬獎男配角，2018年被大陸網友舉報支持太陽花學運，貼上「台獨」標籤，連帶使他演出的電影「強尼．凱克」在大陸上映時臨時被撤檔。

(中時 )