罷韓第二階段連署通過，高雄市長韓國瑜日前委任前高雄市新聞局長王淺秋以及律師葉慶元，到台北高院聲請停止執行罷免案。未料，此舉卻被資深媒體人陳東豪認為，韓陣營內部亂了。自由作家洛杉基分析後表示，深綠名嘴所說的話，就是「唯恐天下不亂」。

前高雄市新聞局長王淺秋偕律師葉慶元，8日前往台北高等行政法院遞狀，向法院聲請停止執行罷免案。黨內人士指出，此舉主要是綠營違反選罷法規定，在直轄市市長就職未滿一年，就進行罷免活動，民進黨控制的中選會又違法掩護非法的罷免提案，國民黨支持韓國瑜訴諸司法，希望透過法院反制民進黨的違法奧步。

然而，陳東豪在政論節目《新聞面對面》直言，韓陣營團隊在下決策時，覺得很亂，無節奏可言。他認為韓恐是聽到什麼建議就去做，毫無任何定見。

對此，洛杉基則在臉書質疑「有亂嗎？」他說韓團隊按部就班，先做好自己的市政，防好疫情，行有餘力，就對那些違法的罷韓團體提告，這樣有亂嗎？他認為，反倒是綠營亂了陣腳了，民進黨一下子說黨要介入，一下子不要；有些議員要，有些議員不表態，究竟是怎樣？他說深綠名嘴所說的話，就是「唯恐天下不亂」。

(中時電子報)