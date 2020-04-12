美國新冠肺炎疫情嚴峻，據霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計已有52萬人確診、2萬人死亡。一名24歲護理師馬西亞斯（Aleixandrea Macias）在一線照顧重症病患，但每天看到的景象讓她越來越崩潰，「沒人能離開，除了裝在屍袋裡面的。」

馬西亞斯在德州（Texas）一個臨時改建而成的加護病房工作，負責至重症病患已有11日，日前她在臉書貼出自拍照，除了鼻樑有明顯口罩壓痕之外，臉上還佈滿淚水。她說：「我從沒見過這樣的事。」並表示每天都有新的病患被送過來，但卻缺乏有經驗的人手來應付，「這麼嚴重的程度，地球上又有誰有經驗？」

馬西亞斯坦承自己原本也不是加護病房的護理師，但現在實在太缺人手。身為4個孩子的母親，她已連續2天表達想要回家的意願，但主管每次都叫她不要退縮，「在這種時刻，他知道我如果真的走了，一定會後悔，所以我還留在這裡。」

「沒人能離開，除了裝在屍袋裡面的。」馬西亞斯說，許多病患被麻醉後手機還在響，「這是最糟的，聽到鈴聲，知道有人想要找他們、祈禱他們能接起電話。」她強調，其中有很多都是年輕人，原本身強體健，有人甚至兼了五份工作。

「這種病毒會殺人！」馬西亞斯難過說，這一切好像只是一場遊戲，「看我們能讓病患維持半死不活的狀態多久，我們的努力徒勞無功，但還是要打起精神繼續努力。因為如果是我的家人躺在那裡，我會希望這樣做。」這篇PO文已有9萬網友按讚，許多網友表示看到哭出來，紛紛為她加油打氣。

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(中時電子報)