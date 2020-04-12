今天鋒面通過，中部以北、東北部有局部較大雨勢，上午雨漸趨緩。氣象局表示，接著大陸冷氣團南下，氣溫驟降，濕涼轉乾冷。今夜至明天(4/13)，北台灣11至13度，空曠地區甚至僅10度。周一、周二(4/13、14)大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北台灣整天偏冷，且清晨特別冷，下探11至13度，空曠地區10度。

氣象局表示，今夜至明晨留意輻射冷卻低溫，北北基、桃園、新竹縣市寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。花蓮低溫約14度左右，南部及臺東低溫15、16度，尤其新竹以北沿海空曠及近山區將有10度左右低溫發生的機率。

氣象局說，周一、周二大陸冷氣團報到，全台天氣晴到多雲，北部、東北部持續整天偏冷，其他地區早晚也冷，中南部日夜溫差大。周一、周二清晨中部以北及東北部低溫將下探11至13度，花蓮低溫14度左右，南部及臺東低溫15、16度，中部以北沿海空曠及近山區將有11、10度左右的低溫。

氣象局說，但周一、周二白天氣溫略回升，北部整天仍涼冷高溫20、21度，東半部高溫約22、23度，中南部高溫24至26度。直到周三(4/15)氣溫回升。

中視新聞

(中時電子報)