世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），怒轟台灣3分鐘，指控台灣對他人身攻擊、種族歧視，引起公憤，但資深媒體人唐湘龍卻力挺譚德塞。對此，台師大政研所教授范世平在臉書列出6點，直言「看到唐湘龍堅持耍蠢的悲壯與算計」。

唐湘龍在自己的網路節目上表示，譚德塞超弱勢、很可憐，因身為一個非洲裔，坐在世衛秘書長的位置上，一定感覺非常孤立無援。唐湘龍批台灣噁心，因譚德塞稱遭台灣攻擊且外交部知情，但台灣也不要否認，這樣實在太不禮貌，「這種出口轉內銷式的操作，台灣玩過太多次了。」

對於唐湘龍的言論，范世平看不下去，在臉書指出6點，批唐湘龍永遠與台灣主流民意對幹，不但耍蠢還很悲哀。

1.當全台灣都在罵WHO秘書長唐德賽，卻有人幫他講話，就是唐湘龍。是因為都姓唐嗎？

2.唐湘龍有個特質，永遠與台灣主流民意對幹，所以他支持的候選人都落選，例如他支持韓國瑜選總統，支持連勝文選台北市長。

3.唐湘龍一直耍蠢或許基於信仰，就像台北市議員羅智強要政府不要再說「武漢肺炎」以免歧視14億人一樣，但這算是悲壯，雖然蠢但值得尊重。

4.另一種可能就是算計，因為台灣還是有人支持唐湘龍的看法，雖然這種人越來越少，但他要掌握這種市場區隔；另一方面對岸是支持他的，這有多少利益就不知道了。

5.有立場沒關係，但要有是非。唐德賽說台灣外交部主導歧視他是黑人，主導種族歧視，請問證據在哪？唐湘龍憑什麼說「當然是台灣幹的」？

6.唐湘龍這種人的悲哀，在於沈浸台灣少數人的擁戴，吸吮這些人的奶水，並獲得對岸的支持；但又不願意真的移民對岸，因為他就沒有利用價值了，而且他也怕「武漢肺炎」。

(中時電子報)