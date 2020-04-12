加拿大航空11日宣布，公司已經開始進行三架波音777-300ER飛機的機艙改裝，以增加其貨運能力。首架飛機的改裝已經完成並開始服役，改裝後飛機貨運能力翻倍，可載89.63噸貨，約900萬個醫用口罩。第二架和第三架飛機也即將完成改裝。

加航空貨運副總裁蒂姆·斯特勞斯（Tim Strauss）說：「將重要的醫療和其他重要物資迅速運到加拿大，並幫助他們在全國範圍內分發對戰COVID-19危機至關重要。我們最大的國際寬體飛機波音777-300ER的改造使每架飛機的能力提高了一倍飛行，將使更多的貨物更快地運輸。」

該航空運營部高級副總裁Richard Steer表示，某些飛機的快速改裝可以滿足貨運需求，這反映了公司有能力在其他情況下將其停放時迅速最大化機隊資產。加拿大航空的工程團隊全天候工作以監督改裝工作，並與加拿大運輸部確保所有工作都在任務完成後得到了認證。接下來的兩架飛機都可望按時完成，並將在未來幾天內投入運營。

三架波音777-300ER飛機由飛機維修和機艙整合專家Avianor在其蒙特利爾-米拉貝爾工廠進行改裝。Avianor開發了一種特殊的工程解決方案，可拆除422個乘客座位並為裝有醫療設備並受貨物網約束的輕型箱子指定貨物裝載區。此修改已在六天內開發，生產和實施。所有操作均已獲得加拿大運輸部的認證和批准。

這些航班上的不載客，但其行李中攜帶對時間敏感的貨物，包括緊急醫療物資和支持全球經濟的貨物。

自3月22日以來，加航已運營40架次全貨運航班，並計劃以新改裝的波音777與波音787組合運營全貨運航班，飛往倫敦、巴黎、法蘭克福、香港等。加航貨運一直在與其供應鏈合作夥伴和託運人合作，將醫療用品從亞洲和歐洲運往加拿大，並將繼續探索全球所有地區所需的其他機會。

加拿大航空貨運公司剛剛獲得了「黃金航空貨運卓越獎」，這是北美唯一被2020年接收者認可的國際航空公司。航空貨運卓越獎基於航空貨運卓越調查（由航空貨運世界每年進行一次）。承運商根據貨運代理和其他客戶在過去12個月中的表現進行排名。

(工商 )