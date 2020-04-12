CBA北控隊總教練馬布里(Stephon Marbury)是NBA歷來赴陸發展最成功的球星，他在北京受歡迎的程度令同鄉驚訝。效力北控的美國球員弗格(Kyle Fogg)告訴美媒《The Athletic》說：「馬布里就是CBA的詹姆斯(LeBron James)。」

弗格說：「馬布里贏了很多總冠軍(3座)，而且搭起球員來此打球的橋樑。他是北京的英雄，每次出場他都是獲得最大歡呼聲的人，他們(北京球迷)愛他，他肯定也知道。他去機場一定被球迷圍住拍照，有人拿到他的簽名都快哭了，真是瘋狂。」

馬布里原本是位麻煩人物，自詡「NBA第一控衛」，工作態度不佳且難以管教，2008年他跟紐約尼克鬧翻，失去先發位置。隔年他被買斷，轉戰塞爾提克，後來拒絕底薪合約而出走。

到了CBA馬布里又連換兩支球隊，第3支北京首鋼隊才終於讓他大鳴大放，成為CBA首位外籍MVP，還當過明星賽人氣王。找回打籃球的幸福感覺之後，馬布里以往的壞毛病都不藥而癒，根據弗格的描述，他變得「非常認真」。馬布里如今是北京榮譽市民，獲得永久居留權。

(中時電子報)