英國首相強生（Boris Johnson）感染新冠肺炎後，病況愈趨穩定，9日離開加護病房才2小時，就能興奮開口感謝醫護人員將他從鬼門關前救回來，英媒報導，強生除了感謝，開口第一句話是，「我欠你們一條命！」

英國首相強生感染新冠肺炎後，9日終於離開加護病房。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《快報》（Express）報導，英國首相強生9日離開重症加護病房，在病床上被護士推進普通病房2小時後，就大力感謝醫護人員救他一命，他激動表示：「我無法表達更多感謝，我欠你們一條命！」熱烈鼓掌聲響徹整個普通病房。

友人透露，在鬼門關前走一遭的強生出ICU後異常興奮，告訴身邊人他受到非常好的照顧。當醫生宣告可以離開加護病房後，強生儘管元氣大傷，但興奮異常，一路上向醫護人員揮手致意，並熱情一一感謝他所見到的工作人員。

唐寧街10號昨（11）日表示，強生病況有非常大的進步，不過他仍將在醫院度過第11個夜晚。英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）昨日坦承，目前尚無法預期強生何時能返回工作崗位，他說，要給強生一些時間及空間休息及康復。一名消息人士透露，強生目前已可起身坐在床上，不過他仍將採取醫生建議，先休息數周。

強生離開加護病房，讓英國內閣鬆了一大口氣，士氣大振，報導說，對倫敦而言，過去這段時間大概是疫情爆發以來「最戲劇化」、「最恐怖」的幾周，幾名資深大臣甚至推測，強生在出現輕微症狀、居家隔離期間仍努力辦公，可能是病況惡化原因，據悉，強生未送醫前，每天仍工作18小時，一直到送醫後，工作量才明顯減少。

消息人士透露，強生和死神擦肩而過的經驗，將會對他及內閣在打擊新冠疫情方面造成重大影響。

儘管強生病況趨穩，但是英國疫情仍持續失控，11日新增917例死亡案例，只比前一日的980例少一些，當中包含一名11歲孩童及一名102歲老人，累計英國已有9,875人死於新冠肺炎，境內感染人數攀升至78,991人，美國機構先前預估，英國死亡病例將在17日來到高峰，一直到8月，總死亡人數恐超越6萬人。

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文章來源：'I OWE YOU MY LIFE' Boris Johnson told NHS medics ‘I owe you my life’ and gave them ovation from hospital bed after leaving intensive care

文章來源：Boris Johnson's emotional tribute to NHS in first words from hospital 'I owe you my life'

(中時電子報)

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