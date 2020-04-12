英國首相強生（Boris Johnson）感染新冠肺炎後，病況愈趨穩定，9日離開加護病房才2小時，就能興奮開口感謝醫護人員將他從鬼門關前救回來，英媒報導，強生除了感謝，開口第一句話是，「我欠你們一條命！」

英國首相強生感染新冠肺炎後，9日終於離開加護病房。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《快報》（Express）報導，英國首相強生9日離開重症加護病房，在病床上被護士推進普通病房2小時後，就大力感謝醫護人員救他一命，他激動表示：「我無法表達更多感謝，我欠你們一條命！」熱烈鼓掌聲響徹整個普通病房。

友人透露，在鬼門關前走一遭的強生出ICU後異常興奮，告訴身邊人他受到非常好的照顧。當醫生宣告可以離開加護病房後，強生儘管元氣大傷，但興奮異常，一路上向醫護人員揮手致意，並熱情一一感謝他所見到的工作人員。

唐寧街10號昨（11）日表示，強生病況有非常大的進步，不過他仍將在醫院度過第11個夜晚。英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）昨日坦承，目前尚無法預期強生何時能返回工作崗位，他說，要給強生一些時間及空間休息及康復。一名消息人士透露，強生目前已可起身坐在床上，不過他仍將採取醫生建議，先休息數周。

強生離開加護病房，讓英國內閣鬆了一大口氣，士氣大振，報導說，對倫敦而言，過去這段時間大概是疫情爆發以來「最戲劇化」、「最恐怖」的幾周，幾名資深大臣甚至推測，強生在出現輕微症狀、居家隔離期間仍努力辦公，可能是病況惡化原因，據悉，強生未送醫前，每天仍工作18小時，一直到送醫後，工作量才明顯減少。

消息人士透露，強生和死神擦肩而過的經驗，將會對他及內閣在打擊新冠疫情方面造成重大影響。

儘管強生病況趨穩，但是英國疫情仍持續失控，11日新增917例死亡案例，只比前一日的980例少一些，當中包含一名11歲孩童及一名102歲老人，累計英國已有9,875人死於新冠肺炎，境內感染人數攀升至78,991人，美國機構先前預估，英國死亡病例將在17日來到高峰，一直到8月，總死亡人數恐超越6萬人。

(中時電子報)