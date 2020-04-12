世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）公開指責台灣對他種族歧視、攻擊，在記者會上大罵3分鐘，但也引起公憤，網紅阿滴與聶永真等人更發起募資，要在美國《紐約時報》刊登廣告表達台灣立場。對此，「卡神」楊蕙如提出質疑，表示「為什麼一個Youtuber的立場可以代表台灣去罵人？」

阿滴、聶永真、沃草等人共同發起募資，要在《紐約時報》刊登全版廣告「台灣人寫給世界的一封信」，預計募資400萬元，沒想到卻提前達標，金額甚至超過千萬元。

昨日阿滴等人也著手撰寫公開信的相關內容，並貼出初步草稿，表示將會繼續吸收各方意見，持續改進，讓台灣人的聲音給世界聽見。

（圖／摘自楊惠如臉書）

對此，楊蕙如在臉書表示，與其募款去紐約時報上罵人，不如募物資捐贈給需要的國家比較實際，「現在紐約都封城了誰還會去買實體報紙啊？」

楊蕙如也提出質疑，「為什麼一個Youtuber的立場可以代表台灣去罵人？」我們自己臉書發發牢騷就算了，對外正式的形象還是以外援更好，坦言這次廣告真心覺得不適當，「誰認識的可以去勸一下？」

(中時電子報)